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نشرة أخبار الظهيرة.. قرار هام للسيسي بشأن الهاربين إلى بيلاروسيا.. وسقوط شبكة دعارة أمام مول شهير بأكتوبر

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 12:00 م
نشرة أخبار الظهيرة.. قرار هام للسيسي بشأن الهاربين إلى بيلاروسيا.. وسقوط شبكة دعارة أمام مول شهير بأكتوبر
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أحمد هيكل
 

نشر موقع "الفجر" العديد من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية، من بينها، سقوط شبكة دعارة أمام مول شهير بأكتوبر، قرار هام للرئيس السيسي بشأن الهاربين إلى بيلاروسيا.

 

  قرار هام للرئيس السيسي بشأن الهاربين إلى بيلاروسيا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا رقم 166 لسنة 2018، بشأن الموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة في القاهرة بتاريخ 15-1-2017، بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلا روسيا.

 

بشرى سارة لمستحقي الدعم على بطاقات التموين

أعلن طارق حسانين، رئيس غرفة صناعة الحبوب، باتحاد الصناعات المصرية، موافقة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على المشروع الذي قدمته الغرفة، بشأن استعدادها لتوريد كميات كبيرة من سلعة المكرونة بأسعار مناسبة لطرحها على بطاقات التموين بأسعار مناسبة وبأقل من الأسعار المتداولة بالأسواق.

 

اصطدام فرقاطة نرويجية وناقلة نفط في بحر الشمال

اصطدمت ناقلة نفط يونانية بسفينة حربية نرويجية الخميس، في بحر الشمال، ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص بجروح طفيفة، وأضرار بالغة بالسفينة الحربية.

 

حرب شوارع في الحديدة.. والجيش اليمني يواصل تقدمه

تواصل قوات الجيش اليمني في جبهة الساحل الغربي، تقدمها على نحو متسارع في مدينة الحديدة، وسط معارك ضارية تكبدت خلالها الميليشيات خسائر فادحة.

 

اصطدام طائرة إندونيسية بعمود في مطار جزيرة سومطرة

اصطدمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإندونيسية "ليون إير"، وعلى متنها 145 راكبا بجناحها بعمود في مطار جزيرة سومطرة.

 

السيطرة على حريق شب داخل منزل بالأزبكية دون إصابات

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق شب داخل شقة سكنية في اﻷزبكية، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

 

الساعة بـ 700 جنيه.. سقوط شبكة دعارة أمام مول شهير بأكتوبر

نجح ضباط مباحث الأداب بمديرية أمن الجيزة، برئاسة العميد طارق حمزة مدير مباحث الأداب بالجيزة، في القبض على قوادة و3 فتيات، حال استقطابهن، قائدي السيارات الملاكي، راغبي المتعة الحرام، أمام إحدى المولات الشهيرة بدائرة قسم أول أكتوبر، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة.

 

 

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