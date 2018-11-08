الأهلي يريح أحمد فتحي ونجيب ويؤهل هشام محمد

حصل أحمد فتحي ومحمد نجيب لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على راحة سلبية من تدريب اليوم الذي أقيم صباحا على ملعب التتش بالجزيرة وضم اللاعبين الغائبين عن رحلة تونس.

وتخلف أحمد فتحي عن رحلة تونس الأخيرة؛ بسبب معاناته من إصابة في العضلة الأمامية تعرض لها في مباراة الترجي التونسي الجمعة الماضي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يؤدي محمد نجيب برنامجا تأهيليا بعد إجراء جراحة غضروف الركبة.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الترجي التونسي في التاسعة مساء غدٍ الجمعة على استاد رادس في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وواصل هشام محمد لاعب وسط الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي صباح اليوم الخميس للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

وقاد طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريبات تأهيلية خاصة للاعب في الجيم وداخل الملعب حيث أدى اللاعب وحدات تدريبية تأهيلية في الجيم وأعقبها تدريبات الجري في الملعب.

وتخلف هشام محمد عن رحلة الأهلي إلى تونس أمس الأول؛ بسبب الإصابة في العضلة الخلفية التي حرمته أيضا من التواجد في الحسابات الفنية بمباراة الذهاب التي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية الجمعة الماضي وحسمها الأهلي بنتيجة 3-1.