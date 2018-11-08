تباين المؤشرات الكويتية في مستهل جلسة تعاملات اليوم

تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في التعاملات الصباحية لجلسة اليوم الخميس، حيث تراجع مؤشرا السوق الأول والعام بنسبة 0.29% و0.18% على التوالي، بينما ارتفع الرئيسي وحيداً بـ0.14%.





وبحلول الساعة 09:55 صباحاً بتوقيت الكويت، بلغت قيمة التداول في ذلك التوقيت نحو 5.5 مليون دينار، وزعت على 50.7 مليون سهم، بتنفيذ 1.8 ألف صفقة.





وفي تلك الأثناء، تراجع 7 قطاعات بقيادة النفط والغاز بنسبة 0.37%، بينما ارتفعت 4 قطاعات على رأسها الخدمات الاستهلاكية بـ1.21%.





وتصدر سهم سنام القائمة الحمراء بـ9.90%، بينما جاء الراي على رأس الارتفاعات بـ47.57%.





وبشأن أنشط التداولات، تصدر سهم إيفا المرتفع 9.41% الكميات بـ8.2 مليون سهم، بينما تصدر بيتك السيولة بقيمة 919.5 ألف دينار، متراجعاً 0.51%.



