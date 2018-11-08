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مدرج خاص لجماهير الأهلي في لقاء الترجي

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:28 ص
مدرج خاص لجماهير الأهلي في لقاء الترجي
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علي نبوي
 
استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على تخصيص مدرج لجماهير النادي الأهلي التي ستحضر مباراة الترجي التونسي غدا الجمعة في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحرصت بعثة الأهلي على التنسيق مع محمد الدلاجي الملحق الأمني بالكاف؛ من أجل توفير أقصى درجات الراحة للجماهير وكافة ما يلزم لتأمينها خلال المباراة.

وتم التأكيد على تخصيص مدرج لجماهير الأهلي مع تأمينه بشكل مناسب، إلى جانب تسهيل عملية دخول وخروج الجماهير بصورة آمنة.

ويلتقي الأهلي مع الترجي في التاسعة مساء غد الجمعة على ملعب استاد رادس بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
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