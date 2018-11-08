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الأهلي يعلن جاهزية إسلام محارب لمباراة الترجي

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:17 ص
الأهلي يعلن جاهزية إسلام محارب لمباراة الترجي
تدريب الأهلي
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علي نبوي
 
أعلن الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية إسلام محارب للمشاركة في مران الفريق اليوم الخميس على ملعب رادس؛ استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي.

وأوضح طبيب الأهلي أن الإصابة التي تعرض لها أمس بكدمة خفيفة في وجه القدم بسيطة ولن تعيق مشاركته اليوم بعد استكماله مران الفريق أمس بصورة طبيعية.

وكان محارب قد تعرض لكدمة في وجه القدم وخرج لتلقي العلاج، وعاد لاستكمال مرانه بشكل طبيعي بعد الخضوع لفحص طبي، وتأكد جاهزيته التامة للمشاركة في التدريب.


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