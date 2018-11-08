أسعار النفط اليوم الخميس 8-11-2018 برنت يسجل 72 دولارًا للبرميل
الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:25 ص
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وتمثل أسعار النفط اليوم أحد اهتمامات المواطنين حول مستوي العالم, حيث انها مصدر الدخل الأساسي للعديد من الدول وخاصة منطقة الشرق الاوسط والخليج العربي الذي يوجد به العديد من الدول المنتجة للنفط ويعتمد اقتصادها بشكل كبير عليه.
وبلغت، اليوم الخميس، العقود الآجلة لخام برنت لشهر أقرب استحقاق 72 دولارا للبرميل منخفضة سبعة سنتات مقارنة مع مستوى الإغلاق السابق.
وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61.72 دولار للبرميل مرتفعة خمسة سنتات مقارنة مع سعر التسوية السابقة.
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