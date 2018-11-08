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أسعار النفط اليوم الخميس 8-11-2018 برنت يسجل 72 دولارًا للبرميل

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:25 ص
أسعار النفط اليوم الخميس 8-11-2018 برنت يسجل 72 دولارًا للبرميل
أرشيفية
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تقدم بوابة الفجر الالكترونية خدمة جديدة لقرائها تتضمن سعر برميل النفط على مستوى العالم وفى المملكة العربية السعودية خاصة.

وتقدم البوابة تقريرًا يوميًا شاملًا عن هبوط النفط و صعودة على المستوى العالمي, اسعار النفط العالمي , اسعار خام النفط, سعر برميل النفط السعودى, اسعار خام النفط الامريكي .

وتمثل أسعار النفط اليوم أحد اهتمامات المواطنين حول مستوي العالم, حيث انها مصدر الدخل الأساسي للعديد من الدول وخاصة منطقة الشرق الاوسط والخليج العربي الذي يوجد به العديد من الدول المنتجة للنفط ويعتمد اقتصادها بشكل كبير عليه.

وبلغت، اليوم الخميس، العقود الآجلة لخام برنت لشهر أقرب استحقاق 72 دولارا للبرميل منخفضة سبعة سنتات مقارنة مع مستوى الإغلاق السابق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61.72 دولار للبرميل مرتفعة خمسة سنتات مقارنة مع سعر التسوية السابقة.
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