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في حملة أمنية.. تنفيذ 468 حكما قضائيا بالبدرشين

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:26 ص
في حملة أمنية.. تنفيذ 468 حكما قضائيا بالبدرشين
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إيمان عبد العاطي
 

وجه اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الحملات لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بدائرة مركز شرطة البدرشين.

 

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير المباحث، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية والعقيد علي عبدالكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، عن ضبط 6 قطع أسلحة نارية، 25 طلقة مختلفة الأعيرة، وتنفيذ 468 حكما قضائيا، وضبط 5 تجار مخدرات بحوزتهم 590 جرام حشيش مخدر، 200 قرص مخدر، 5 ضبط وإحضار، 9 مسجلين شقي خطر، 18 نوعيات خطرة.

 

ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة المواطنين بالمركز وطالبوا باستمرارها، مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة.

 

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.


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