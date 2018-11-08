انقطاع المياه عن أطفيح بالجيزة‎ الليلة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن مركز ومدينة اطفيح، وذلك اعتبارا من الساعة الثانية عشر منتصف ليل الجمعه وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى السبت الموافق وذلك نظراً لقيام شركة المقاولون العرب عثمان احمد عثمان، بربط مرحلة التوسعات بمحطة مياه اطفيح.





وتهيب الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.





وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.



