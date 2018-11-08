هل ستمكن "نيكي هالي" العميل القطري الفرار من المسائلة القانونية؟

في الفصل الأخير من التقاضي المتواصل بشأن اختراق قطر لمواطني الولايات المتحدة البارزين ، يمكن لمسؤول أمريكي أن يلعب دورًا حاسمًا: سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي.





في الفترة الأخيرة أعلنت هالي أنها ستستقيل من منصبها في نهاية العام . وقبل أن تتجه هالي إلى المرحلة التالية من مسيرتها المهنية ، ستتاح الفرصة أمامها لعمل شئ هام من خلال منع الحصانة الدبلوماسية عن عميل مدفوع له في قطر (أحد أقرب حلفاء إيران) الذي قام باختراق ونشر الاتصالات الخاصة بمواطن أمريكي.





هذا وكان الفريق القانوني لإليوت برويدي ، وهو نائب سابق لرئيس اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري ، قد اتهم المسؤول المغربي في الأمم المتحدة جمال بنعمر ، بالعمل كقائد عصابة في الإختراق القطري لأكثر من 1200 شخص ، من بينهم برويدي والحاخام شيملون بوتيك.





وتقول الدعوى التي رفعت بالمحكمة فيدرالية في نيويورك أن بنعمر "ساعد في تدبير نشر مواد مسروقة إلى وسائل الإعلام والأطراف الثالثة الأخرى ، كما تحدث بانتظام مع كبار المسؤولين القطريين".





لكن بنعمر سعى إلى قصر العملية القانونية وتجنب المساءلة من خلال المطالبة بالحصانة بأثر رجعي كدبلوماسي مغربي. وأكد محاميه ، آبي لويل من وينستون وستراون إل إل بي ، في خطاب إلى المحكمة ، أنه لديه حصانة من المثول القضائي بسبب الأعمال التي تم القيام بها أثناء أداء واجباته". ووفقًا لمنطق لويل ، فإن بنعمر "نصح قطر على وجه التحديد بناء على طلب من حكومة وطنه المغربية ".





كانت اعتراضات بنعمر مضحكة ، وقال لي وُلوسكي ، محامي برويدي، في رسالة موجهة إلى محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك "حتى الآن ، لم توافق الحكومة الأمريكية على تمديد الحصانة الدبلوماسية لبنعمر" ، كما كتب ولوسكي . وأشار إلى أنه وفقا للأمم المتحدة ، عينت البعثة المغربية لدى الأمم المتحدة ببنعمر كمستشار في 1 أغسطس 2018 ، بعد 23 يوليو 2018 حيث تم تقديم هذه الدعوى.





باختصار ، تحتوي حجة لويل على "عيوب قاتلة" ، وفقا لما أكده ولوسكي.





ونظرا لمنصب هالي في الأمم المتحدة ، فإنه يقع عليها مسؤولية أن تقرر ما إذا كانت ستعطي الحصانة الدبلوماسية لبنعمر أم لا . تتمتع بعثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ، التي تشرف عليها هالي ، بالسلطة التقديرية المطلقة لمن يحصل على الاعتماد من الأمم المتحدة كدبلوماسي. وسوف يحدد اختيارها ما إذا كانت قطر ، الشريك الرئيسي لإيران وعدو إسرائيل ، ستواجه عواقب على اعتداءها على البيانات الخاصة للمواطنين الأميركيين ، أو ما إذا كان بإمكانها الاستمرار في إختراق الأمريكيين دون عقاب.





كان جمال بنعمر مهندس حملة إلكترونية ضد الأمريكيين نيابة عن أحد خصوم الولايات المتحدة وإسرائيل ف. ويجب أن يواجه بنعمر هذه التهم في المحكمة ، وليس من الممكن أن يهرب تحت ذريعة واهية من الحصانة الدبلوماسية . القيام بخلاف ذلك سيشكل سابقة خطيرة لأمن المواطنين الأمريكيين ويضر بالمصالح الحيوية من الولايات المتحدة .





وقال جريج رومان ، مدير منتدى الشرق الأوسط: "بينما تتجه السفيرة هالي نحو الخروج ، نأمل ألا تختر منح حصانة دبلوماسية لا مبرر لها ". وأضاف "لقد زُعم أن جمال بنعمر كان قائد حملة تجسس على الإنترنت لاستهداف الأمريكيين ومهاجمتهم.و يجب أن يواجه هذه التهم في المحكمة. كما أن السماح بالإساءة للحصانة الدبلوماسية بهذه الطريقة يشكل سابقة خطيرة لبلدنا تعرض جميع المواطنين الأمريكيين للخطر."