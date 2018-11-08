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انطلاق حفل تكريم أوائل الثانوية الأزهرية بحضور الإمام الأكبر ورئيس البرلمان (صور)

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:12 ص
انطلاق حفل تكريم أوائل الثانوية الأزهرية بحضور الإمام الأكبر ورئيس البرلمان (صور)
الدكتور أحمد الطيب - أرشيفية
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محمود الجلاد
 
انطلقت الآن، فعاليات حفل تكريم أوائل الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2017-2018، بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

وينظم الأزهر، بشكل دوري، احتفالا سنويًا لتكريم أوائل الثانوية الأزهرية، لتحفيز الطلاب على الاجتهاد والتفوق، والتعبير عن اعتزاز الأزهر بأبنائه المجيدين ووقوفه إلى جانبهم، وتقديم الشكر لأسر الطلاب المتفوقين الذين هيأوا لهم الظروف التي أدت لتفوقهم.

انطلاق حفل تكريم أوائل الثانوية الأزهرية بحضور الإمام الأكبر ورئيس البرلمان (صور)
انطلاق حفل تكريم أوائل الثانوية الأزهرية بحضور الإمام الأكبر ورئيس البرلمان (صور)
انطلاق حفل تكريم أوائل الثانوية الأزهرية بحضور الإمام الأكبر ورئيس البرلمان (صور)
انطلاق حفل تكريم أوائل الثانوية الأزهرية بحضور الإمام الأكبر ورئيس البرلمان (صور)
انطلاق حفل تكريم أوائل الثانوية الأزهرية بحضور الإمام الأكبر ورئيس البرلمان (صور)
انطلاق حفل تكريم أوائل الثانوية الأزهرية بحضور الإمام الأكبر ورئيس البرلمان (صور)
المزيد عن: مجلس النواب علي عبد العال شيخ الأزهر النواب الطيب الثانوية الأزهرية الإمام الأكبر أوائل الثانوية أحمد الطيب
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