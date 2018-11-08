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عقد محادثات بين السودان وأمريكا لإزالة الخرطوم من قوائم الإرهاب

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 10:13 ص
عقد محادثات بين السودان وأمريكا لإزالة الخرطوم من قوائم الإرهاب
الرئيس السودانى عمر البشير
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خاطر عبادة
 

قالت وزارة الخارجية السودانية اليوم الخميس، إن الخرطوم وواشنطن اتفقتا على بدء المرحلة الثانية من المحادثات الاستراتيجية التي تهدف إلى إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في الولايات المتحدة.

 

وكانت الولايات المتحدة قد رفعت العقوبات التجارية المفروضة على السودان منذ 20 عامًا، لكن الاقتصاديين يؤكدون تأجيل عمل المستثمرين والبنوك الأجنبية بسبب استمرار واشنطن في تصنيفها كدولة راعية للإرهاب، إلى جانب إيران وكوريا الشمالية وسوريا.

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