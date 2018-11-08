شوبير: باملاك تيسيما الاقرب لإدارة لقاء الأهلي والترجي بنهائي إفريقيا

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن الحكم الجزائري مهدي عبيد الذي أدار لقاء الذهاب بين الأهلي والترجي التونسي، تم إيقافه بالفعل من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.





وقال "شوبير" خلال برنامجه "ساعة مع شوبير" المذاع عبر إذاعة "أون سبورت": " بالفعل الاتحاد الإفريقي قرر إيقاف مهدي عبيد حكم لقاء الأهلي والترجي ولكن لم تحدد مدة الإيقاف".





وواصل: "وجهة نظري أن الحكم قدم مباراة جيدة وركلتي جزاء الأهلي أمام الترجي صحيحتان".





وأتم: "حتى الآن لم يعلن الاتحاد الإفريقي رسميا عن اسم حكم لقاء الإياب على الرغم من أن اليوم الخميس ولم يتبقى على اللقاء سوى 24 ساعة فقط، والأثيوبى باملاك تيسيما هو الاقرب لإدارة اللقاء".





وفاز الأهلي على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في للقاء الذي جمع الفريقين الأسبوع الماضي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريفيا.