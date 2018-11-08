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وزير الدفاع الصيني يزور أمريكا للمشاركة في "الحوار الثنائي"

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 10:00 ص
وزير الدفاع الصيني يزور أمريكا للمشاركة في الحوار الثنائي
وزير الدفاع الصيني
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وكالات
 

توجه وزير الدفاع الصيني، وي فنغ خه، إلى الولايات المتحدة على رأس وفد للمشاركة في الجولة الثانية من الحوار الثنائي حول الدبلوماسية والأمن.

 

وجاء في بيان وزارة الدفاع الصينية: "بناء على دعوة من وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، توجه عضو مجلس الدولة ووزير الدفاع، وي فنغ خه، اليوم الخميس 8 نوفمبر الجاري، على رأس وفد صيني في زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة للمشاركة في الجولة الثانية من الحوار الثنائي حول الدبلوماسية والأمن".

 

وكانت الأنباء أوردت، في وقت سابق، بأن الجولة الثانية للحوار الأمريكي الصيني حول الدبلوماسية والأمن ستعقد يوم 8 نوفمبر في واشنطن في صيغة "2+2".

 

وسيشارك فيها من الجانب الأمريكي، وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الدفاع جيم ماتيس، ومن الجانب الصيني — عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، يانغ جيتشي، ووزير الدفاع، وي فنغ خه.

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