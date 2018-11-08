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للساقين.. نصائح لتفادي مخاطر "الشبورة الصباحية"

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 09:50 ص
للساقين.. نصائح لتفادي مخاطر الشبورة الصباحية
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تتسبب الشبورة في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية لدى السائقين، ويجب عليهم اتباع بعض النصائح للتقليل من تكثف الأبخرة المائية على سطح زجاج السيارة من أجل رؤية أوضح، عن طريق اتباع التالي:-

1- الصابون
قد تكون تلك الفكرة شاذة لدى البعض ولكنها فعالة بشكل كبير، حيث يتم فرد طبقة رقيقة من الصابون الجاف على المساحة الداخلية للزجاج الأمامي والخلفي ثم مسحها بقطعة قماش.

2- دواء الشبورة
هناك نوع معين من السوائل البخاخة المضادة لتكون الشبورة على الزجاج متوفر من متاجر اكسسوارات ولوازم السيارات.

3-التكييف
استخدام مكيف السيارة يكافح تكثف بخار الماء على زجاج السيارة، حيث أنه يسحب الهواء المشبع بالبخار من الداخل ويطرده خارج المقصورة.

4- DEFOG
تلك التقنية التي تتواجد في معظم أنواع السيارات يغفل البعض استخدامها، وهي عبارة عن سخانات دقيقة متصلة بحواف الزجاج الأمامي والخلفي وتعمل على تجفيفه لمنع تكثف البخار.

5- الصمامات
في بعض الأحيان يكون السبب في الرطوبة بمقصورة السيارة ناجمة من أسباب أخرى غير العوالق المائية بالجو، حيث تكون صمامات التبريد السيارة غير محكمة وبفعل ارتفاع درجة حرارة المحرك تدخل الأبخرة الناجمة إلى داخل المقصورة بدلا من الخارج.

6- التوقف بالطريق
يحظر على السائق أن يتوقف بالطريق مهما كانت الظروف، وإذا كان التوقف اضطراريًا لعطل بالسيارة، يجب في هذه الحالة التزام أقصى اليمين وإضاءة أنوار السيارة بالكامل أو إشعال نيران بالقرب من السيارة لتنبيه القادمين.

7- مسافة الأمان
حافظ دائمًا على مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك حتى تستطيع تفادي أي اصطدامات محتملة

8- تخطي السيارات
يجب أن تتجنب تخطي السيارات التي أمامك تفاديًا لأي اصطدام.

9- الحارة الوسطى
إلتزام الحارة الوسطى بالطريق، يقيك من خطر الاصطدام بسيارة متوقفة على جانبي الطريق

10- الأضواء وآلة التنبيه
استعن بأضواء السيارة لتلمس الطريق، واستخدم كذلك آلة التنبيه لإعلام من حولك بوجودك.
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