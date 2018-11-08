إيرانيون بجوازات سفر إسرائيلية يعبرون تركيا بسلام

أوقفت بلغاريا مجموعة جديدة من الإيرانيين الذين يحاولون الهروب من بلادهم، في مسلسل باتت حلقاته تتكرر مع اشتداد العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، جراء دعمها المتواصل للإرهاب والميليشيات حول العالم.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الخميس في تقرير لها، أن السلطات الأمنية في بلغاريا أوقفت من كانت تعتقد أنهم 3 اسرائيليين، ليتبين لاحقاً أنهم إيرانيون يحملون جوازات سفر مزورة من تل أبيب.

وأشارت إلى أنه لا يزال من غير الواضح كيفية سفرهم عبر تركيا من دون اكتشافهم.

ونقلت عن صحيفة "صوفيا غلوبز" البلغارية قولها إن الإيرانيين الثلاثة كانوا يزمعون الدخول إلى الأراضي البلغارية من تركيا.

وأضاف التقرير الإسرائيلي أن الموقوفين أعمارهم 21 و28 و32، وتم اعتقالهم قبل أسبوع ويقبعون اليوم في مكاتب الأمن لانتهاء التحقيقات.

حوادث سابقة

وكانت السلطات الهندية اعتقلت إيرانياً يدعى إسماعيل كاظم حسيني تقي، 42 عاماً، بعد حصوله على جواز سفر إسرائيلي، موضحاً للإعلام أن الوصول إلى أوروبا عن طريق جواز سفر إسرائيلي يتم بسهولة.

وفي عام 2014، اعتُقل إيرانيان في مطار في العاصمة الكينية نيروبي، بعد أن حاولا دخول البلاد بجوازي سفر إسرائيليين مزورين. وحُكم عليهما بموجب قوانين مكافحة الإرهاب بالسجن لمدة عامين ودفع غرامة مالية كبيرة.

وكانت وكالة "رويترز" نشرت تقريراً يفيد بأن أكثر من 100 من بين 155 شخصاً، ألغيت جوازات سفرهم الصادرة من جزر القمر في يناير، كانوا إيرانيين.

وكان من بين هؤلاء عدد من كبار المديرين التنفيذيين في الشركات التي تعمل في مجالات الملاحة والنفط والغاز والعملات الأجنبية والمعادن النفيسة، وهي المجالات التي تستهدفها جميعاً عقوبات دولية مفروضة على إيران.