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"السينماتيك" الفرنسي يحتفي بالمخرج الراحل يوسف شاهين

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 09:54 ص
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أ ش أ
 
ينظم "السينماتيك" الفرنسي، أحد أكبر المكتبات السينمائية في العالم، الأربعاء المقبل بباريس، احتفالية بعنوان "رحلة في عوالم يوسف شاهين"؛ بمناسبة مرور 10 سنوات على رحيل المخرج المصري.

ويقيم "السينماتيك" معرضًا خاصًا للصحفيين ومجموعة من أبطال أعمال يوسف شاهين، الاثنين القادم، يشمل مجموعة من مقتنيات المخرج الخاصة وأهم مخطوطاته التي كتبها بخط يده وديكوباج أفلامه، إلى جانب آلاته الموسيقية التي كان يعزف عليها مثل البيانو والأكورديون. 

وتبدأ الاحتفالية بعرض خاص لفيلم شاهين الأبرز "باب الحديد"، بالإضافة لعرض مجموعة مختارة من أفلامه تباعًا حتى شهر يوليو من العام القادم.

ويشارك في الاحتفالية من أبطال أفلام شاهين كل من يسرا ونبيلة عبيد ولبلبة ومحمود حميدة ويسرا اللوزي وأحمد يحيى؛ للحديث عن ذكرياتهم مع المخرج الراحل.
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