"الكاثوليكية" تحتفل بتذكار نياحة يوحنا المعمدان 17 نوفمبر

أعلن البابا فرنسيس الثاني، بابا الفاتيكان، تنظيم الاحتفال باليوبيل السنوى للقديس دي لا سال والتي ستبدأ في 17 نوفمبر 2018 وتنتهي في 31 ديسمبر2019 .





يذكر أن القديس يوحنا المعمدان دي لا سال شخصية مهمة في تعزيز التعليم الشعبي، و يوجد الان العديد من المؤسسات الكاثوليكية التى تحمل اسمه.





وأعلنت قداسته في 1900 من قبل البابا لاون الثالث عشر، وفي عام 1950 معلنا من قبل بيوس الثاني عشر " راعي جميع المعلمين الكاثوليك".





ولد يوحنا المعمدان دي لا سال في 30 أبريل عام 1651 في مدينة ريمس، كان من النبلاء وهو أحد أفراد عائلة مكونة من 10 أطفال.





أصبح كاهنا وتعاون من سنة 1679-1681 مع نشاط المدارس التي أسسها أدريان نايل، كان معلم شغوف بالتعليم الشعبي قبل إنشاء المدارس المسيحية مستلهمين من أصول التربية الخاصة به.





من السنة الأولى لنشاط مدارسها ، تم التحاق آلاف الطلاب في باريس لكن نجاح أساليبه كانت جريئة في ذلك الوقت (خاصة من خلال تدريس اللغة الفرنسية بدلاً من اللاتينية)و سبب الغيرة. بعض المدارس تم نهبها وحرقها و انتهت برحيل يوحنا المعمدان دي لا سال فى باريس وينضم إلى جماعته في قرية سان يون بالقرب من روان ، حيث توفي في 7 أبريل 1719 .





بعد هذه الصعوبات ، سوف ينتشر تربية دي لا سال في جميع أنحاء العالم. تمثل جمعية المدارس المسيحية اليوم واحدة من أكبر الرهبانيات التعليمية في العالم ، وفقا للبيانات التي تم جمعها في 31 ديسمبر 2017 ، 3695 شقيقًا ، أكثر من 89000 معلمًا ، 1083 مركزًا تعليميًا (بما في ذلك 70 جامعة) في 79 دولة و 1،040،000 طالب ، بدءًا من الأطفال الصغار إلى البالغين.



