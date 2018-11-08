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2500 متفرج في عرض فيلم "مسافرو الحرب" ضمن فعاليات مهرجان قرطاج

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 09:50 ص
2500 متفرج في عرض فيلم مسافرو الحرب ضمن فعاليات مهرجان قرطاج
مسافرو الحرب
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أ ش أ
 
عرض ، في ساعة متأخرة من مساء أمس "الأربعاء" ، الفيلم السوري "مسافرو الحرب" الذي يشارك في المسابقة الرسمية للفيلم الروائي الطويل بالدورة 29 لمهرجان أيام قرطاج السينمائية المقامة حاليا والذي فعالياته حتى يوم 10 نوفمبر الجاري.

حضر العرض الخاص للفيلم ما يزيد عن 2500 شخص، تواجدوا في قاعة سينما "الكوليزي" التي احتضنت العرض، وبمجرد انتهاء الفيلم أبدت مجموعة كبيرة من المشاهدين إعجابها بالمستوى الهائل والمميز الذي ظهر به أبطال الفيلم، وبالصورة المختلفة التي قدمها مخرج الفيلم الشاب.

يحكي الفيلم قصة مجموعة سوريين يلهثون وراء أحلامهم، من خلال محاولتهم لصنع الفرح والحب في ظل الحرب القائمة في سوريا، الفيلم من تأليف أيمن زيدان وجود سعيد، بطولة أيمن زيدان، لجين إسماعيل، طارق عبده، لمى الحكيم، وسوزانا الوز، إخراج جود سعيد.
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