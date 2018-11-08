"أمهات مصر": الأنشطة المدرسية يقوم بها أولياء الأمور في المنازل وتكلفتها مرتفعة

قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن أغلب الأنشطة التي تكلفها المدارس للتلاميذ يقوم بها أولياء الأمور في المنزل، وبعضها يتم عملها في المكتبات بمقابل مادي.





وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن هذة الأنشطة مكلفة جدا في شرائها وعبء مادي علي أولياء الأمور ولا يستفيد الطالب منها لأن ولي الأمر هو الذي يقوم بها في أغلب الأوقات، مستطردة: "يبقي لزمتها اية التكلفة، ومفيش استفادة منها للطالب"، مشيرة إلي أن زيادة نسبة أعمال السنة كانت سبباً رئيسي في زيادة الأعباء علي أولياء الأمور .





واقترحت عبير، بأن يتم تنفيذ الأنشطة وتكلفاتها من خلال الطالب بنفسة داخل المدرسة، أو من خلال حصص مخصصة لها دون استغراق وقت طويل، علي أن تكون بتكلفة بسيطة دون شراء مستلزمات باهظة الثمن تمثل عبء مادي كبير علي ولي الأمر .





وتفاعل أولياء الأمور علي صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، في الفيس بوك، حيث قالت ولي أمر: "بيطلبوا سكتش رسم لكل ماده وفي كل سكتش الزق صور أو ارسم لكل درس صفحه، كده في كل المواد، ده غير إن لكل ماده نشاط يتقدم مجسم أو لوحه، ودا للصف السادس الإبتدائي"، وأضافت أخري: "احنا كمان كده، حتي مدرس الدين عايز نشاط في اسكتش لكل الدروس مع الرسم حتي القصه من غير ما يوضح أي حاجه والطالب اللي مايعملش يديله صفر واحنا في خامسه ابتدائي".





وأشارت ولي أمر: "النشاط ده ولى الأمر اللى بيعملوا مش الطالب، يعنى ولا له أي لازمه"، وتابعت ولي أمر: "انا معايا طفلين تانية وسادسة ابتدائى، كل شويه ييجوا يقولولى الميس عايزه لوحه بس مش بتاعة المكتبه وانت اللى تعمليها وفكرى فى فكره غير تقليديه وعلشان معايا بيبى صغير لازم استنى لما ينام وساعات اسهر لبعد الفجر اعمل فى اللوحات دى، يرضى مين، هى الأم فاضيه تعمل ايه ولا ايه".





وذكرت ولي أمر: "مالوش أى تلاتين لازمه، أولياء الأمور هم اللى بيعملوا مش الطالب وتتعلق فى الفصل ومحدش بيبصلها ولا يستفيد منها، وماتكملش شويه وتتقطع، الفايده الوحيده منها اننا بنضمن بيها كام درجه من أعمال السنة"، وأضافت ولي أمر أخري: "المفروض اصلا الأنشطه دي تتعمل في المدرسة مش في البيت، وكل طالب يعملها بنفسه عشان يبقى في استفاده،

لكن ايه الاستفاده أما ولي الأمر بيعملها أو بيبعت يعملها في مكتبة، هو مصاريف وخلاص".





ورد أحد المعلمين علي تعليقات أولياء الأمور: "الأنشطة أو المهام الفردية Individual work هي الأنشطة والمهام التي يجيب عنها التلميذ بمفرده وبنفسه سواء في كتاب الطالب أو كتاب الأعمال التحريرية أو التطبيقات التي يكلفه المعلم بأدائها بمفرده، ويتم حساب درجات هذه الأنشطة والوصول إلى متوسط لها ويرصد، وثانيا: الأنشطة والتقييمات الشفاهية Oral assessment وهي أيضا فردية ويتم تقييم التلميذ على الاداءات الشفهية التي يستجيب فيها لأسئلة ومناقشات المعلم، وثالثا: الأنشطة التعاونية وتنقسم إلى Curricular activities وهي الأنشطة المصاحبة للمادة وهي جميع الأنشطة التي تتم في مجموعات والعمل الثنائي والمشار إليها في كتاب التلميذ ليتم إجابتها في مجموعات مثل كتاب موضوع إنشاء صغير وهكذا، والأنشطة التعاونية تشمل أيضاُ أنشطة التنمية المستدامة Sustainable development activities وهي الأنشطة التي تحقق متعة التعلم وتعمل على إكساب التلميذ قدرا من المهارات المتنوعة، وتنمي لديه الاتجاهات الايجابية وعدداً من القيم الاساسية وخاصة قيم المواطنة والانتماء، مثل لعب الادوار والتمثيليات القصيرة ومسرحة المناهج والالعاب التعليمية والمشروعات التي تعدها المجموعة والمتعلقة أيضاً بالمنهج، واللوحات التعليمية والرسوم التوضيحية والغناء وشرائح الباور بوينت وانشاء صفحات الويب وماشابه ذلك وتتم هذه الانشطة أيضاً في مجموعات".



