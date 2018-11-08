مايويذر: لم أوافق على مواجهة لاعب كيك بوكسينغ ياباني

قال الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر، إنه لم يوافق على التراجع عن الاعتزال لمواجهة لاعب كيك بوكسينغ ياباني، عشية رأس السنة الجديدة، وإنه فوجئ بالإعلان عن الأمر في مؤتمر صحافي كان يحضره في العاصمة اليابانية طوكيو هذا الأسبوع.





وكتب مايويذر في حسابه في إنستغرام، أنه وافق فقط على المشاركة في نزال استعراضي من ثلاث جولات أمام مجموعة صغيرة من المشاهدين الأثرياء، مقابل مبلغ مالي كبير، دون أن يكون نزالاً رسمياً، أو يبث تلفزيونياً حول العالم.





وأضاف مايويذر: "بمجرد وصولي إلى المؤتمر الصحافي فوجئت أنا وفريقي بهذا التوجه الجديد وكان علينا إيقافه على الفور، أعتذر بشدة لجمهوري عن المعلومات المضللة التي أعلنت في المؤتمر الصحفي، وأؤكد لكم أنني أيضاً لم أكن أعرف أي شيء عن هذه الترتيبات التي تمت دون تصريح أو موافقة مني".





وأضاف مايويذر (41 عاماً)، أنه لم يرد التسبب في أي فوضى في المؤتمر الصحافي بنفي الأمر من أجل ما وصفهم بأنه جمهور جاء من جميع أنحاء العالم لحضور الحدث.





وقال: "أنا ملاكم معتزل يحصل على مبالغ مالية لا سابق لها من أجل الظهور أو التحدث أو المشاركة في نزالات استعراضية على فترات متباعدة".