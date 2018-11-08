ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

مقتل 7 جنود أفغان والعشرات من مسلحي "طالبان" بمعارك شمالي البلاد

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 09:47 ص
مقتل 7 جنود أفغان والعشرات من مسلحي طالبان بمعارك شمالي البلاد
اشتباكات - أرشيفية
طباعة
وكالات
 

قال مصدر عسكري أفغاني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن 7 من الجنود الأفغان والعشرات من عناصر حركة طالبان قتلوا بمعارك في ثلاث ولايات شمالي البلاد.

 

وأفاد محمد حنيف رضائي، المتحدث باسم الفيلق شاهين في شمال أفغانستان، بـ "مصرع 7 جنود أفغان، وإصابة 4 بجروح، ومصرع العشرات من مسلحي طالبان بمعارك في ولايات تخار، و بغلان، وفارياب".

 

وأوضح أنه بالنسبة للمواجهات في ولاية تخار، فقد "بدأ المسلحون الهجوم على القوات الأمنية المتمركزة في منطقة خواجة غار انطلاقا من جهة مديرية درقد".

 

في سياق متصل، كان مسلحو حركة طالبان قد احتلوا موقعا أمنيا مهما على مشارف مدينة غزنة بوسط أفغانستان، يوم الإثنين الماضي، وقتلوا 13 من القوات الحكومية مما يسلط الضوء على هشاشة وضع هذه القوات حتى في المناطق التي جرى تعزيز الدفاع فيها.

 

المزيد عن: مقتل 7 أفغان طالبان افغانسان اشتباكات
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
مصر المقاصة
x
19:00
الاتحاد السكندري
الدوري الأوروبي 2018/2019
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
x
19:55
تشيلسي - إنجلترا
مول فيدي - المجر
x
19:55
باوك سالونيكا - اليونان
آرسنال - إنجلترا
x
22:00
سبورتينج لشبونة - البرتغال
ريال بيتيس - أسبانيا
x
22:00
ميلان - إيطاليا
أوليمبياكوس - اليونان
x
22:00
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
كأس زايد للأندية الأبطال 2018/2019
النجم الساحلي - تونس
x
21:00
الوداد الرياضي - المغرب
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الباطن
x
16:45
الفتح
الفيصلي
x
16:50
الشباب
أحد
x
17:15
الحزم
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/8/2018 10:20:15 AM