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في حملات تموينية.. ضبط 71 قضية مخالفة بالجيزة

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 09:42 ص
في حملات تموينية.. ضبط 71 قضية مخالفة بالجيزة
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إيمان عبد العاطي
 

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

 

وأسفرت جهود الحملة التي قادها العميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة عن ضبط 71 قضية تموينية تنوعت في ضبط 14 عدم الإعلان عن أسعار، 15 عدم حمل شهادة صحية، 17 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 10 إدارة منشأة بدون ترخيص، 14 إنتاج خبز ناقص الوزن، غش تجاري.

 

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرير المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.


المزيد عن: حملات تموينية اللواء مصطفي شحاته الجيزة
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