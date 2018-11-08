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دورة تدريبية لرفع كفاءة العاملين بالقوى العاملة بالإسماعيلية‎

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 09:41 ص
دورة تدريبية لرفع كفاءة العاملين بالقوى العاملة بالإسماعيلية‎
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إسماعيل منطاوي
 
أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات لمديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بضرورة العمل على رفع كفاءة وتحفيز العاملين  بالمديريات ، وذلك للارتقاء بمنظومة العمل وتقديم أفضل خدمة للمواطنين وانجازها في أسرع وقت.

وصرح ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، بأنه في هذا الإطار تم تنظيم دورة تدريبية للعاملين بالمديرية ومكاتبها المختلفة تحت عنوان: "التواصل الفعال مفتاح النجاح في العمل" ، بقاعة الاجتماعات بالمديرية، وحضر الدورة عدد كبير من العاملين الذين اثنوا على هذه الدورات التدريبية والتي تعمل على تطوير الذات وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وامدادهم بالطاقة الإيجابية التي تنعكس على الإبداع في عملهم.

حاضر في الندوة الدكتور خالد منصور المدرب الدولي في مجال التنمية البشرية والحاصل على الدكتوراه في اقتصاديات التعليم. 
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