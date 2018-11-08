"قياس" يعلن بدء التسجيل في مقياس الموهبة والإبداع

أعلن المركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب, عن بدء التسجيل في مقياس الموهبة والإبداع الذي يهدف إلى التعرف على الموهوبين والمبدعين في المملكة في مجالات العلوم والتقنية واللغة وجوانب الإبداع المتعددة، إضافة إلى تحقيق العدالة والإنصاف في اختيار الموهوبين والمبدعين وتوجيههم لبرنامج الرعاية الملائم لهم.

وكشف المتحدث الرسمي ومدير الاتصال والعلاقات والإعلام للمركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب إبراهيم الرشيد، أن المقياس يتيح إمكانية تطبيق أدوات الكشف على أعداد كبيرة من الطلبة، من خلال توعية المجتمع بخصائص الموهوبين والمبدعين وأهمية اكتشافهم، وإثراء مصادر البحث العلمي والمكتبة العربية فيما يتعلق بمجال التعرف على الموهوبين والمبدعين.

وأشار إلى أن المقياس الذي يُقدمه مركز "قياس" بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ووزارة التعليم، متاح للطلاب والطالبات في التعليم العام بجميع مناطق المملكة في الصفوف الدراسية وهي: ( ثالث ابتدائي وسادس ابتدائي وثالث متوسط ).

ويُعتمَد ترشيحهم من قبل المدرسة، أو ترشيح الطالب الذاتي أو من قبل ولي أمره، وذلك من خلال تسجيل بيانات الطالب عبر موقع "موهبة" www.mawhiba.org، وبعدها التسجيل في موقع "قياس" الإلكتروني ، وموعد إجراء المقياس سيكون يومي الجمعة والسبت 12 و13 جمادى الأولى 1440هـ، في 38 مقرًا للطلاب و42 للطالبات موزعة على مدن ومحافظات المملكة.

وأضاف الرشيد أن الطالب يمر عبر ثلاث مراحل لمقياس الموهبة والإبداع وهي استكمال استمارة الترشيح الأولى، وينتقل المرشح للمرحلة الثانية، وإجراء اختبار الموهبة والإبداع، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فهي مقياس السمات الشخصية.

ويقدم المركز جميع الخدمات المساندة للمستفيدين والمستفيدات عبر وسائل الاتصال المختلفة، ويجيب عن الاستفسارات، ويستقبل الملاحظات من خلال مركز الاتصال على الرقم الموحد 920033555 من الساعة 8:00 صباحًا وحتى الساعة 8:00 مساءً، وعبر شبكات التواصل الاجتماعية @QiyasOnline.