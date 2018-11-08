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مفاتيح التعامل مع الشعر "الملبد"

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 08:45 ص
مفاتيح التعامل مع الشعر الملبد
الشعر المتشابك
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صاحبات الشعر الناعم والملبّد، يواجهنَ مشكلات يوميّة في تصفيف تسريحاتهِنَّ، وهي "هبوط" الشعر خلال بضع ساعات لا أكثر، من تصفيفه، ولكي تظل لتسريحة ثابتة عليك اتباع التالي:-

- الانحناء: في البداية، عند تجفيف الشعر الناعم، ومنعًا لتلبّده، يجب الانحناء من أجل تجفيف الشعر، انطلاقًا من الأسفل باتجاه الأعلى، قد تبدو هذه الحيلة بسيطة جدًّا، إنّما رغم بساطتها، فهي كفيلة بتغيير قواعد اللعبة، تجفيف الشعر رأسًا على عقب، يؤدّي إلى تبديل اتجاه الجذور في فروة الرأس، ما يمنح الشعر حجمًا أكبر، كما أنّ الحرارة الصادرة من المجفّف، سوف تثبّت هذا الاتجاه الجديد لبصيلات الشعر في مكانها، جرّبي هذه الطريقة وعند رفع رأسكِ من جديد، بعد أن يجفّ كل الشعر، ستلاحظين أنّ شعركِ اكتسب حجمًا أكبر.

- الفرشاة المدوّرة: استخدام الفرشاة المدوّرة على الشعر المعرّض للتلبّد، يفعل العجائب! الفرشاة الجيّدة، لا تمنح الشعر الناعم حجمًا مضاعفًا فحسب، بل تزيّنه بتموّجات جميلة.

- استخدام شامبو مناسب للشعر الناعم: عادة ما تؤثّر نوعية الشامبو والكريم في الشعر مباشرة، هناك أنواع من الشامبو التي تمنح حجمًا مضاعفًا، أمّا السرّ فيكمن في تركيبتها الخفيفة، التي لا تُثقِل الشعر وتجعله منسدلًا.

- السبراي المثبّت: هناك بعض الماركات المتخصّصة في مستحضرات العناية بالشعر، التي تقدّم سبراي مثبّتًا للشعر، يساعد في منح الشعر حجمًا أكبر، ويمنع تلبّده.

- الشامبو الجاف: مهلًا، صحيح أنّ اسمه "شامبو"، لكنّه يُستخدَم فقط عند منطقة الجذور، بهدف التخلّص من الإفرازات الدهنيّة، ومنح شعركِ بعض الحيويّة والنظافة.

- الأطراف: طبّقي المستحضرات الخاصّة بالشعرالناعم عند الأطراف أولًا وتجنّبي تطبيق أيّ زيوت أو كريمات مرطِّبة على الجذور، لأنّها ستترك شعركِ ثقيلًا وبالتالي تتسبّب بتلبّده.

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