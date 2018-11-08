بطلة فيلم Black Panther تكشف كيفية تغلبها على الإحباط

كشفت النجمة العالمية ليتيا رايت إحدى بطلات فيلم الأبطال الخارقين "Black Panther"، في حوارها مع مجلة "ذا هوليوود ريبوتر"، التي تصدرت غلاف عددها لشهر نوفمبر الجاري، عن مشاركتها بفيلم للأبطال الخارقين وسط نخبة من النجوم والنجمات، إلى جانب اختياراتها السينمائية، وعن معانتها مع الإحباط.





وعن اختيارها لأعمالها السينمائية، قالت لتيتا "أحاول الحفاظ علي نفس المستوي الفني لإختياراتي في كل مرة عندما يتعلق الأمر بالتمثيل، ولست على عجلة من أمري وأخذ اختياراتي بكل حرص، وعلى الرغم من مشاركتي الفترة الأخيرة بعدد من الأعمال السينمائية ذات الميزانيات الإنتاجية الضخمة، إلا أنني لا أريد أن أتسرع، وأقول لنفسي هل فعلاً الدور يناسبني؟، وعندما أشعر بأن الدور لن يضيف لي أشعر بوجود قوة ما تخبرني بعدم تقبل الدور".





وعن تغلبها على الإحباط: "كنت أضع نفسي تحت العديد من الضغوطات، ولكن عندما قمت بالتفكير تأكدت أنني من يضع نفسه وسط كل ذلك، وكان علي التروي قليلاً وإعادة حساباتي مرة أخرى، وهو ماحصل بالفعل، وتمكنت من التغلب على الإحباط".





يذكر أن ليتيتا تواصل تصوير مشاهدها من الجزء الأخير لسلسلة "Avengers" والمقرر عرضه بشهر مطلع شهر مايو من العام المقبل، إلى جانب مشاركتها بطولة فيلم "جزيرة الجوافا" والتي تتعاون خلاله مع نخبة من النجوم، منهم دونالد جلوفر، وريهانا.