بومبيو: هدفنا هو حرمان إيران من العوائد التي تستخدمها في تمويل أنشطتها

قال وزير الخارجية الأمريكي، بومبيو، إن هدف واشنطن من العقوبات هو حرمان نظام إيران من العوائد التي يستخدمها في تمويل الأنشطة العنيفة حول العالم.

وأضاف، في كلمة حول مستجدات السياسة تجاه إيران والعقوبات، أن الهدف النهائي هو إقناع نظام إيران بالتخلي عن مساره الثوري الحالي.

وأعرب الوزير الأمريكي عن أمله في التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران بعد أن تلتزم بلائحة الـ12 شرطا.

وأكد أنه إلى ذلك الوقت ستمارس واشنطن الضغط على إيران دون هوادة.

وأكد أن العقوبات الحالية ستؤدي إلى التراجع السريع في اقتصاد إيران.