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سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 8-11-2018 في محافظة قنا

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 08:37 ص
سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 8-11-2018 في محافظة قنا
صورة أرشيفية
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بسام عبدالحميد
 
شهدت أسعار صرف العملات العربية استقرارها خلال تعاملات اليوم الخميس في بنوك محافظة قنا، حيث سجل البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الريال السعودي، 4.71 جنيه للشراء، و4.77 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي 59.27 جنيه للشراء، و59.64 جنيه للبيع، فيما سجَّل سعر الدرهم الإماراتي 4.83 جنيه للشراء، و4.87 جنيه للبيع، طبقًا لمتوسط اسعار البنك المركزي.
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