أول أفيش لمسلسل "قيد عائلي" بعد تغيير اسمه

نشر المنتج ريمون مقار، الأفيش الأول لمسلسله الجديد "قيد عائلي"، وذلك عبر صفحته على "فيسبوك".





وبدأ المخرج تامر حمزة منذ أيام تصوير المشاهد الأولى في مسلسل "قيد عائلي"، حيث جرى تصوير المشهد رقم 35 من الحلقة العاشرة.





تدور أحداث مسلسل "قيد عائلي" في 45 حلقة، وينتمى العمل إلى نوعية الدراما الاجتماعية الصادمة التي تناقش العديد من المشاكل الأسرية التى تحدث بسبب إغراءات المال والسلطة.





يُذكر أن المسلسل كان اسمه "البيت الأبيض" وتم تغيير اسمه إلى "قيد عائلي". والمسلسل من بطولة ما يقرب من 30 نجمًا، وهو من تأليف محمد رجاء، وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.​