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زعيمة المعارضة الإيرانية: لا نجاة لاقتصاد طهران إلا بإسقاط النظام

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 08:35 ص
زعيمة المعارضة الإيرانية: لا نجاة لاقتصاد طهران إلا بإسقاط النظام
مريم رجوي
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وكالات
 

قالت زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، إنه لا نجاة لاقتصاد إيران الآيل للانهيار، إلّا بإسقاط النظام.

 

وأضافت رجوي، عبر حسابها على تويتر: الحل يكمن في توسيع نطاق الانتفاضات لإسقاط أم الفساد في النهب والدّمار.

 

وأعادت الولايات المتحدة الأمريكية في الرابع من الشهر الجاري فرض عقوباتها على نظام إيران.

 

ويعيش الداخل الإيراني حالة من الغليان نتيجة لسياسة النظام التي أدخلت البلد في الكثير من الأزمات.

المزيد عن: مريم رجوي ايران اقتصاد إيران اسقاط النظام الايراني
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