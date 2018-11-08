زعيمة المعارضة الإيرانية: لا نجاة لاقتصاد طهران إلا بإسقاط النظام

قالت زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، إنه لا نجاة لاقتصاد إيران الآيل للانهيار، إلّا بإسقاط النظام.

وأضافت رجوي، عبر حسابها على تويتر: الحل يكمن في توسيع نطاق الانتفاضات لإسقاط أم الفساد في النهب والدّمار.

وأعادت الولايات المتحدة الأمريكية في الرابع من الشهر الجاري فرض عقوباتها على نظام إيران.

ويعيش الداخل الإيراني حالة من الغليان نتيجة لسياسة النظام التي أدخلت البلد في الكثير من الأزمات.