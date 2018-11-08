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أسعار الذهب اليوم الخميس 8-11-2018 في محافظة قنا

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 08:34 ص
أسعار الذهب اليوم الخميس 8-11-2018 في محافظة قنا
صورة أرشيفية
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بسام عبدالحميد
 
شهدت أسواق الذهب في مراكز محافظة قنا، اليوم الخميس، ثبات عقب ارتفاع سعر الجرام بقيمة جنيهيان بمحلات الصاغة بمحافظة قنا، بالمقارنة باسعار أمس.

وحسب تاجر مصوغات، فلقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مبلغ 702 جنيهًا، وكان سعره أمس 697 جنيهًا، وبلغ عيار 21 نحو 615 جنيهًا، وكان سعره 612 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 527 جنيهًأ، وكان سعره 524 جنيهًا للجرام.

وتابع أنه، في حين سجل الجنيه الذهب في تعاملات اليوم 4 آلاف و920 جنيها، وكان سعره 4 آلاف و890 جنيهًا.

كما وصل متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والتي تتراوح بين 25 إلى 60 جنيه، وسيتم تحديث الاسعار في أسواق الصاغة أو تغيرات اسعار المعدن الأصفر في مصر أو فى حالة حدوث أي تغير في اسعار الذهب العالمية بصورة فورية.
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