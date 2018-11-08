أرسنال في مهمة تأمين الصدارة أمام سبورتينج في غياب "النني"

يلتقي فريق أرسنال الإنجليزي مع نظيره سبورتينج لشبونة البرتغالي في تمام الساعة العاشرة مساء، على ملعب الإمارات، ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة لدور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج".





يسعى أرسنال إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل حصد الثلاثة نقاط والابتعاد عن صدارة المجموعة في ظل الصراع الشرس مع العملاق البرتغالي والاقتراب خطوة نحو التأهل للدور التالي من البطولة.





ويغيب محمد الننى لاعب وسط منتخب مصر عن المشاركة في مباراة اليوم، بسبب معاناته من إصابة عضلية، حيث ينتظر أن يعود للتدريبات بعد أسبوع من الآن.

يدخل أرسنال لقاء اليوم في المركز الأول برصيد 9 نقاط، بينما يقع سبورتينج لشبونة في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.