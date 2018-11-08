ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

أرسنال في مهمة تأمين الصدارة أمام سبورتينج في غياب "النني"

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 08:30 ص
أرسنال في مهمة تأمين الصدارة أمام سبورتينج في غياب النني
طباعة
الفجر الرياضي
 
يلتقي فريق أرسنال الإنجليزي مع نظيره سبورتينج لشبونة البرتغالي في تمام الساعة العاشرة مساء، على ملعب الإمارات، ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة لدور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج".

يسعى أرسنال إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل حصد الثلاثة نقاط والابتعاد عن صدارة المجموعة في ظل الصراع الشرس مع العملاق البرتغالي والاقتراب خطوة نحو التأهل للدور التالي من البطولة.

ويغيب محمد الننى لاعب وسط منتخب مصر عن المشاركة في مباراة اليوم، بسبب معاناته من إصابة عضلية، حيث ينتظر أن يعود للتدريبات بعد أسبوع من الآن.
 
يدخل أرسنال لقاء اليوم في المركز الأول برصيد 9 نقاط، بينما يقع سبورتينج لشبونة في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
مصر المقاصة
x
19:00
الاتحاد السكندري
الدوري الأوروبي 2018/2019
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
x
19:55
تشيلسي - إنجلترا
مول فيدي - المجر
x
19:55
باوك سالونيكا - اليونان
آرسنال - إنجلترا
x
22:00
سبورتينج لشبونة - البرتغال
ريال بيتيس - أسبانيا
x
22:00
ميلان - إيطاليا
أوليمبياكوس - اليونان
x
22:00
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
كأس زايد للأندية الأبطال 2018/2019
النجم الساحلي - تونس
x
21:00
الوداد الرياضي - المغرب
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الباطن
x
16:45
الفتح
الفيصلي
x
16:50
الشباب
أحد
x
17:15
الحزم
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/8/2018 9:00:02 AM