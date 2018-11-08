لطيفة تعتذر لرئيس الزمالك بعد إهانته من مذيع تونسي

نشرت الفنانة التونسية لطيفة، عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، تغريدة تعتذر فيها للمستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك على خلفية تعرضه للإهانة في برنامج تونسي.





وكتبت لطيفة: "الأخ الفاضل المحترم المستشار مرتضى منصور لك مني كل الاحترام والتقدير لحضرتك ولكل الشعب المصري الغالي".





يُذكر أن المستشار مرتضى منصور أجرى مداخلة في أحد البرامج التونسية، سخر مذيعها منه باللهجة التونسية مستغلاً عدم معرفة المستشار مرتضى منصور باللهجة التونسية.​