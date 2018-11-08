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محمد هنيدي ينافس امير كرارة بالشنب

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 08:14 ص
محمد هنيدي ينافس امير كرارة بالشنب
أمير كرارة ومحمد هنيدي
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الفجر الفنى
 
داعب الفنان المصري محمد هنيدي جمهوره بنشر صورة قديمة له بشنب وعلق عليها بطريقة ساخرة مشبها شنبه بشنب امير كرارة في مسلسل كلبش.

ونشر هنيدى صورة له من كواليس احد اعماله الاذاعية، ذلك عبر حسابه على انستغرام، وعلق عليها: "شنب كلبش 3 باشا باشا مصر".

تشبيه هنيدى نفسه بأمير كرارة فى مسلسل كلبش، جعل الجمهور يتفاعل مع الصورة، فمنهم من قال لهنيدى: "انتوا كمان نفس الطول"، وأخر كرر كلمة "باشا" والتى قالها في فيلم وش إجرام، وقد حازت الصورة على اعجاب الكثيرين.

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شنب كلبش 3 باشا باشا مصر

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