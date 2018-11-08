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فنانة خليجية تثير ضجة بتصريح جريء عن تعدد الزوجات

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 08:05 ص
فنانة خليجية تثير ضجة بتصريح جريء عن تعدد الزوجات
مرام البلوشي
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الفجر الفنى
 
في تصريح جريء وصريح، تحدثت ممثلة خليجية عن مسألة تعدد الزوجات في الوطن العربي، ودافعت عن حق الرجل في هذا الامر.

واكدت الفنانة مرام البلوشي أـن "رب العالمين عادل ولا يظلم احدا، وبالتالي فالشرع اعطى الرجل الحق بالزواج من اربعة، فذلك ليس بظلم".

وتابعت في حوار تلفزيوني أن "مسألة تعدد الزوجات مفروضة من الله والشرع يحلل له ذلك، وبالتالي فمن المؤكد انه لا يحمل اي ظلم للمرأة، لأن الله ليس بظالم".

وأثارت كلماتها ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وتم تداول حديثها بكثافة بين المتابعين، وكالعادة تعرضت للكثير من التعليقات القاسية والجارحة، في حين اثنى كثير من الاشخاص على حديثها واكدوا انه صحيح.
المزيد عن: مرام البلوشي فنانة خليجية تعدد الزوجات الفنانة مرام البلوشي
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