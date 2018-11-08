فنانة خليجية تثير ضجة بتصريح جريء عن تعدد الزوجات

في تصريح جريء وصريح، تحدثت ممثلة خليجية عن مسألة تعدد الزوجات في الوطن العربي، ودافعت عن حق الرجل في هذا الامر.





واكدت الفنانة مرام البلوشي أـن "رب العالمين عادل ولا يظلم احدا، وبالتالي فالشرع اعطى الرجل الحق بالزواج من اربعة، فذلك ليس بظلم".



