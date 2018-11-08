نابل: هبة إيطالية بقيمة تناهز 230 ألف دينار تضامنا مع المتضررين من الفيضانات

قدمت السفارة الايطالية بتونس، الأربعاء، هبة للهلال الأحمر التونسي بنابل تناهز قيمتها الجملية 230 ألف دينار (حوالي 70 ألف أورو) بين طرود لمواد ومستلزمات نظافة، ومساعدات مالية قدرت بـ 164 الف دينار (50ألف أورو) نقدا من وكالة التعاون الايطالية تضامنا مع المتضررين من الفياضانات التي اجتاحت ولاية نابل يوم 22 سبتمبر الفارط.





وقال سفير ايطاليا بتونس، لورنزو فانارا، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، "إن هذه الهبة تأتي لتترجم مشاعر التضامن مع العائلات المتضررة من الفيضانات التي وصفها "بمأساة" اجتاحت ولاية نابل، وتكرس عمق علاقات الصداقة بين تونس وايطاليا والتقارب بين البلدين الذي يعود لالاف السنين والذي تحرص ايطاليا دائما على مزيد توثيقه واعطائه دفعا جديدا".





وذكر، في السياق ذاته، أن ايطاليا فتحت خط تمويل بـحوالي 187 مليون دينار (57 مليون اورو) كان اعلن عنها رئيس الوزراء الايطالي جوزبي كونتي خلال زيارته الاخيرة لتونس لفائدة المؤسسات الناشطة في الميدان الفلاحي، بما يمكن من توفير قروض بنسب فائدة ملائمة بهدف مساعدة الفلاحين ومن بينهم فلاحي ولاية نابل على تجاوز الصعوبات التي مروا بها، واعادة تجهيز ضيعاتهم والعمل على استعادة نشاطهم وتحسين مردوديتهم.





من جانبها، أشارت رئيسة الهيئة الجهوية للهلال الاحمر التونسي بنابل، شمس الاصيل بلغيث الى ان هذه الهبة الايطالية تأتي لتعزز التدخلات الانسانية للهيئة الجهوية التي انطلقت منذ الايام الاولى للفيضانات بولاية نابل وأمنها ما لايقل عن 150 متطوعا ينتمون لـ11 هيئة محلية للهلال الاحمر موزعة على مختلف معتمديات الجهة.

وابرزت ان التدخلات شملت بالخصوص الاجلاء، والتنظيف، ومساعدة العائلات المتضررة، وجمع المساعدات ثم توزيعها على المستحقين بالتنسيق مع اللجان الملحية لمجابهة الكوارث بالمعتمديات، مبينة ان المساعدات التي ما تزال متواصلة شمات قرابة 1200 عائلة.