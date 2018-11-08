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الأمن العراقي ينجح في تفكيك خلية إرهابية خطيرة بسامراء

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 06:21 ص
الأمن العراقي ينجح في تفكيك خلية إرهابية خطيرة بسامراء
الأمن العراقي
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أعلن قائد عمليات سامراء، اللواء الركن قوات خاصة عماد الزهيري، عن تفكيك خلية ارهابية خطيرة بعملية استخبارية فى سامراء.

وذكر الزهيرى لوكالة الأنباء العراقية، أن "قوات قيادة عمليات سامراء وبالتعاون مع مديرية استخبارات وارهاب صلاح الدين نفذت عملية نوعية استخبارية تمكنت خلالها من تفكيك شبكة ارهابية خطيرة داخل مدينة سامراء مكونة من 6 متهمين فى سامراء".

واضاف ان " قوات القيادة ضبطت بحوزتهم مواد وتجهيزات لتنفيذ عملية إرهابية"، مشيرا الى ان "تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم لإكمال أوراقهم التحقيقية".

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