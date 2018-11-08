صابرين تفاجىء جمهورها بتصريح صادم عن الحجاب (فيديو)

قالت الفنانة صابرين، إن إرتداءها الحجاب كان قرار شخصى ومن منطلق نفسها دون تعرضها لأى ضغط من أحد.





وتابعت صابرين، في تصريح صادم خلال حوارها مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية on e: "دى حاجة شخصية جداً..واللى يرحنى أعمله ..أنا عن نفسى حتى دلوقتى بيقولوا لى أنت محجبه.. أنا مش محجبة ولا محتشمة يا عم.. اعتبره استايل لبس ..أنا ده استايلى وبحب صابرين تبقا بالشكل ده".





وأضافت صابرين أنها كانت تغنى فى الأفراح قبل اتخاذ قرار بالتوقف عن ذلك وتكريس حياتها للتمثيل فقط، وتابعت: "أنا كنت أكتر واحدة بتاخد فى الأفراح والحفلات اللى بغنى فيها سواء فى مصر أو الدول العربية".

من ناحية أخرى، قالت صابرين إنها تعرضت للتهديد من جماعة الإخوان بسبب أدائها لدور زينب الغزالي في مسلسل "الجماعة"، متابعة: "أنا فلول وأفتخر وضد الإخوان وتعرضت لتهديدات أني مش هتشتغل في الفن تاني".





وأضافت أنها شاركت في الثورة للحفاظ على مصر دون الاكتراث بشيء آخر، معقبة: "حطيت كفني على إيدي ومفرقش معايا حاجة غير بلدي".



