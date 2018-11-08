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الاتحاد الإنجليزي يصر على معاقبة مورينيو

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 06:48 ص
الاتحاد الإنجليزي يصر على معاقبة مورينيو
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وكالات
 
أعلن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، أنه سوف يتقدم باستئناف ضد قرار عدم معاقبة مدرب مانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو، بسبب استخدامه لغة مسيئة.



واتهم اتحاد الكرة الإنجليزي المدرب المثير للجدل باستخدام ألفاظ مسيئة باللغة البرتغالية، خلال فوز فريقه 3-2 على مضيفه نيوكاسل يونايتد ببطولة الدوري الانجليزي الممتاز.



وقضت محكمة مستقلة في 31 أكتوبر الماضي بعدم معاقبة سواء بالغرامة أو الإيقاف، غير أن الاتحاد الانجليزي أعلن نيته التقدم بطعن على القرار.



وذكر اتحاد الكرة الانجليزي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي بموقع تويتر: "بعد أن درسنا بعناية حيثيات القرار الذي أصدرته لجنة التنظيم المستقلة فيما يتعلق بالحالة الخاصة بالمدرب جوزيه مورينيو، يمكن للاتحاد التأكيد على أنه سيستأنف ضد القرار".
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