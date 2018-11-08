الاتحاد الإنجليزي يصر على معاقبة مورينيو

أعلن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، أنه سوف يتقدم باستئناف ضد قرار عدم معاقبة مدرب مانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو، بسبب استخدامه لغة مسيئة.







واتهم اتحاد الكرة الإنجليزي المدرب المثير للجدل باستخدام ألفاظ مسيئة باللغة البرتغالية، خلال فوز فريقه 3-2 على مضيفه نيوكاسل يونايتد ببطولة الدوري الانجليزي الممتاز.







وقضت محكمة مستقلة في 31 أكتوبر الماضي بعدم معاقبة سواء بالغرامة أو الإيقاف، غير أن الاتحاد الانجليزي أعلن نيته التقدم بطعن على القرار.