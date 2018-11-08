"حسبة برما".. فرص الفرق الكبرى في التأهل لثمن نهائي دوري الأبطال





انتهت أمس الأربعاء، منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وهناك بعض الفرق التي حجزت مكانها في دور الستة عشر من البطولة مثل برشلونة وبورتو وبايرن ميونيخ، مانشستر سيتي.





وتوجد بعض الفرق الكبرى التي لم تحسم تأهلها حتى الآن، لذلك يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" فرصها للتأهل للدور التالي في خلال الجولتين المقبلتين:





- توتنهام:

موقف توتنهام يبدو صعباً خصوصاً أنه يحتل المركز الثالث في مجموعته برصيد 4 خلف الإنتر ومعه 7 وبرشلونة 10، ويحتاج للفوز على البارسا وإنتر وحصد 6 نقط لضمان التأهل.





- ليفربول:

يبدو أن المجموعة الثالثة معقدة للغاية حيث يمتلك الريدز ونابولي كلاً منهما 6 نقاط بينما باريس 5 والنجم الأحمر 4، ويجب على الأحمر الفوز بالمبارتين المقبلتين على بي إس جي ونابولي وحصد 6 نقاط، وذلك بعد الخسارة من النجم الأحمر بهدفين.





- باريس سان جيرمان:

يحتاج بطل فرنسا لحصد 6 نقاط من الجولتين الماضيتين والفوز على ليفربول والنجم الأحمر من أجل التأهل لدور الستة عشر.





- مانشستر يونايتد:

رغم عدم حسم التأهل للدور التالي لكنه يمتلك فرصة جيدة للصعود لدور الستة عشر بعد أن فاز على يوفنتوس ووصل للنقطة 7 بفارق نقطتين عن فالنسيا لكنه يحتاج في الجولتين المقبلتين على الأقل الفوز بمباراة والتعادل في أخرى مع عدم الخسارة.



