شريف عبد الفضيل: عقوبة أزارو "سياسية" و"محسن" خير بديل





تحدث شريف عبدالفضيل نجم النادى الأهلى والإسماعيلى السابق عن عقوبتى الكاف لوليد أزارو والأهلي موضحا أن السبب وراء ذلك هو تهدئة الأجواء بين الجماهير .





وقال عبد الفضيل:"عقوبة أزارو صحيحة فى قانون اللعبة لأن مافعله هو فعل مشين فى كرة القدم وهناك قانون فى الكاف ينص على العقوبة فى مثل هذه الواقعة، لكن يجب الرجوع لتقارير الحكم وليس الاعتماد فقط على رؤية فيديو" .





وأضاف شريف: "وإذا لم يوجد أى تقارير من حكم المباراه عن تلك الواقعة ويتم توقيع عقوبات كبيرة كهذه إذا هناك خطأ " .





وتابع شريف: "جاءت العقوبتان نتيجة للضغط الذى تعرض له الإتحاد الأفريقى من جانب الإتحاد التونسى والجمهور التونسى، فالموضوع سياسى بحت لتهدئة الأجواء المشحونة بين الجماهير" .





وأشار شريف:"وليد أزارو لاعب مؤثر وله دور مهم فى الفريق وغيابه قد يؤثر فى المباراة القادمة ، لكن الثنائى مروان محسن وصلاح محسن عناصر دولية ويمكن الاعتماد عليها ، ومروان محسن بديل قوى لأزارو".





وتوقع شريف عبد الفضيل تشكيل الفريق أمام الترجى فى إياب نهائى أبطال أفريقيا حيث جاء كالأتى: "محمد الشناوى_سعد سمير_أيمن أشرف_ كوليبالى _ حسام عاشور _ السولية _ محمد هاني_ وليد سليمان_ إسلام محارب _ حمودى _ مروان محسن ".





وسيواجه الاهلى فريق الترجى التونسى يوم الجمعة المقبل فى التاسعه مساء ضمن إياب نهائى أبطال أفريقيا ، ويذكر أن الفريقين تقابلا ضمن مباراة الذهاب وقد انتهى اللقاء بفوز الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتم إيقاف أزارو مبارتين من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم (كاف) .