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حكم مباراة الأهلي والزمالك يحتسب ضربة جزاء من الخيال في دوري الأبطال (فيديو)

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 06:05 ص
حكم مباراة الأهلي والزمالك يحتسب ضربة جزاء من الخيال في دوري الأبطال (فيديو)
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الفجر الرياضي
 


احتسب الحكم المجري فيكتور كاساي، والذي أدار من قبل قمة الأهلي والزمالك، ضربة جزاء خيالية في مباراة مانشستر سيتي وشاختار في بطولة دوري أبطال أوروبا.


ونجح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في الفوز ضد منافسه نادي شاختار دونتسك الأوكراني، بنتيجة 6-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري ابطال أوروبا.

المزيد عن: مانشستر يونايتد كاساي بطولة دوري ابطال اوروبا الزمالك الاهلي
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