ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نهال نبيل تتألق في مهرجان الموسيقى العربية

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 05:20 ص
نهال نبيل تتألق في مهرجان الموسيقى العربية
نهال نبيل
طباعة
الفجر الفنى
 
أشعلت النجمة "نهال نبيل" الفاصل الأول من الليلة السابعة ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية السابع والعشرين، المقام علي خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، والذي يحمل اسم الفنانة الراحلة "شادية".

اعتلت "نهال" خشبة المسرح على أنغام أغنية "شباكنا ستايره حرير" للنجمة الكبيرة الراحلة "شادية"، بقيادة المايسترو "عماد الشاروني"، وسط ترحيب حار من الحاضرين، الذين حرصوا على حضور الحفل، واختتمت الفاصل الأول من الحفل بأغنية "اديش كان في ناس" للنجمة الكبيرة "فيروز"، وسط تصفيق حار من الحضور.

يذكر أن المهرجان يقام هذا العام في الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر، ويضم 43 حفلًا فنيًا على 7 مسارح هي "الكبير، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية، دمنهور، الإسكندرية، طنطا"، بمشاركة 72 فنان وفنانة من 8 دول عربية هي "مصر، السعودية، الكويت، تونس، العراق، لبنان، البحرين، الأردن"، ووقع الاختيار على النجمة الراحلة "شادية" لتكون شخصية هذا العام.

كما يتم إهداء الدورة إلى روح كل من الموسيقار الراحل" ميشيل المصري"، وعازف الكمان "سعد محمد حسن".
المزيد عن: نهال نبيل موسيقى عربية مهرجان الموسيقى العربية المطربة نهال نبيل
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
مصر المقاصة
x
19:00
الاتحاد السكندري
الدوري الأوروبي 2018/2019
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
x
19:55
تشيلسي - إنجلترا
مول فيدي - المجر
x
19:55
باوك سالونيكا - اليونان
آرسنال - إنجلترا
x
22:00
سبورتينج لشبونة - البرتغال
ريال بيتيس - أسبانيا
x
22:00
ميلان - إيطاليا
أوليمبياكوس - اليونان
x
22:00
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
كأس زايد للأندية الأبطال 2018/2019
النجم الساحلي - تونس
x
21:00
الوداد الرياضي - المغرب
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الباطن
x
16:45
الفتح
الفيصلي
x
16:50
الشباب
أحد
x
17:15
الحزم
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/8/2018 7:00:07 AM