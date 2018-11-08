رسميا.. 4 أندية تأهلت لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا





انتهت فعاليات ومنافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تعد هذة البطولة من أقوي البطولات علي مستوي القارة الأوروبية.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" الفرق المتأهلة لدور ال16 في بطولة دوري أبطال أوروبا.





1- برشلونة





نجح نادي برشلونة الإسباني في التأهل لدور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد تصدره لمجموعته برصيد 10 نقاط، حيث يبتعد عن المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ويتبقي جولتين فقط في دور المجموعات، وسوف يتقابل المركز الثالث مع الوصيف في الجولة القادمة.





2- مانشستر سيتي





حقق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة مدربه بيب جوارديولا نتائج مميزة في دور المجموعات، حيث وصل إلي رصيد 9 نقاط من 4 جولات، مبتعدا عن المركز الثالث بفارق 6 نقاط.





3- بايرن ميونخ





تأهل نادي بايرن ميونيخ الألماني إلي الدور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد تصدره لمجموعته في أربع جولات، حيث فاز بثلاث مباريات وتعادل في واحدة فقط برصيد 10 نقاط، بفارق 6 نقاط عن بنفيكا الذي يحتل المركز الثالث للمجموعة.





4- بورتو





نجح نادي بورتو البرتغالي في حسم تأهله رسميا بعد انتصاره علي نادي لوكوموتيف موسكو بثلاثية، وتحقيقه للانتصار الثالث في المجموعة، حيث يعد الفارق بينه وبين جالطة سراي التركي المركز الثالث ست نقاط.