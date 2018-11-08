الإسماعيلي يجمد مستحقات اللاعبين بعد الخسارة أمام دجلة

قرر مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان فى اجتماعه منذ قليل تجميد مستحقات اللاعبين لأجل غير مسمى ، وذلك فى أعقاب الأداء المخيب للأمال والخسارة أمام وادى دجلة .





ويشدد مجلس الإدارة أنه سيتم استبعاد أى لاعب ثبت قصوره من أجل تصويب مسار الفريق والعودة لمسيرة الانتصارات والتقدم تدريجيا بجدول الترتيب فى ظل احتلاله مركز متأخر لا يليق بإسم وجماهيرية النادى الإسماعيلى.





كما قرر المجلس بعد عقد اجتماعا مع البرازيلى يوسف فييرا للوقوف على أسباب تراجع النتائج رغم توفير وتلبية كافة الطلبات فى كافة الأصعدة ، تعيين محمد وهبة فى منصب المدرب العام وقائم بأعمال مدير الكرة نظرا لكفائته المشهود بها وقدرته على المساهمة فى اعادة الإنضباط داخل الفريق.





وينوه مجلس الإدارة أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود والوقوف جميعا خلف الفريق ، سعيا لتخطى تلك العقبة والعودة سريعا لطريق الانتصارات فى ظل تعدد الاستحقاقات التى يشارك بها الفريق وعلى رأسها دورى أبطال أفريقيا وكأس زايد للأندية الأبطال فضلا عن البطولتين المحليتين.



