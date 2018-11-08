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مجلس "حلبية" يبحث عن مرشحين لخوض الانتخابات التكميلية

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 05:17 ص
مجلس حلبية يبحث عن مرشحين لخوض الانتخابات التكميلية
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نيرة الجابري
 

بعد إحجام أعضاء الجمعية العمومية عن الدفع بمرشحين بخوض الانتخابات التكميلية لمجلس المصري على المقعدين الشاغرين نائب الرئيس، وعضو مجلس الادارة، علم "الفجر الرياضي" من مصادره أن أعضاء مجلس إدارة النادي المصري يقومون باجراء اتصالات مكثفة مع بعض الشخصيات لاقناعها للترشح علي المقعدين الخاليين.

وذكرت المصادر أن أعضاء المجلس يواجهون صعوبة كبيرة في إقناع هذه الشخصيات وفسر المتابعون هذه الظاهرة أنها ترجع إلى ضعف المجلس الحالي عن قيادة القلعة الخضراء وأنه فاقد المصداقية وهذا ماكشفته الأحداث والأزمات السابقة وأهمها أزمة ملعب المصري.

ومن المعروف أن غلق باب الترشح سيكون اليوم الخميس في تمام الساعه 7مساء.


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