رونالدو: اليونايتد صنعوا فرصتين وسجلوا هدفين.. وعلينا التعلم من أخطائنا
الخميس 08/نوفمبر/2018 - 04:40 صأحمد عصام
أشار اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، إن فريقه يشعر بخيبة أمل لأنه كان يجب أن يفوزوا بالمباراة بسهولة بتسجيل ثلاثة أو أربعة أهداف.
وقال رونالدو في تصريحات صحفية : " اليونايتد لم يقدموا الكثير من وجهة نظري، ولقد صنعوا فرصتين من كرتين ثابتتين فقط طوال اللقاء".
وتابع : "الفرق الإنجليزية دائماً تبحث عن الكرات الثابتة، ولكن سوف نتعلم من أخطائنا، ولازلنا في صدارة المجموعة، نحن بحالة جيدة”.