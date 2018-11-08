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رونالدو: اليونايتد صنعوا فرصتين وسجلوا هدفين.. وعلينا التعلم من أخطائنا

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 04:40 ص
رونالدو: اليونايتد صنعوا فرصتين وسجلوا هدفين.. وعلينا التعلم من أخطائنا
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أحمد عصام
 

أشار اللاعب البرتغالي ‏كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، إن فريقه يشعر بخيبة أمل لأنه كان يجب أن يفوزوا بالمباراة بسهولة بتسجيل ثلاثة أو أربعة أهداف.

وقال رونالدو في تصريحات صحفية : " اليونايتد لم يقدموا الكثير من وجهة نظري، ‏ولقد صنعوا فرصتين من كرتين ثابتتين فقط طوال اللقاء".

وتابع : "الفرق الإنجليزية دائماً تبحث عن الكرات الثابتة، ولكن سوف نتعلم من أخطائنا، ولازلنا في صدارة المجموعة، نحن بحالة جيدة”.

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