بعد الجولة 4.. تعرف على ترتيب المجموعات في دوري أبطال أوروبا
الخميس 08/نوفمبر/2018 - 04:27 صأحمد عصام
انتهت فعاليات ومنافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تعد هذة البطولة من أقوي البطولات علي مستوي القارة الأوروبية.
ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" ترتيب المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.
- المجموعة الأولي :-
1- بوروسيا دورتموند 9 نقاط.
2- أتليتكو مدريد 9 نقاط.
3- كلوب بروج 4 نقاط.
4- موناكو نقطة واحدة.
- المجموعة الثانية :-
1- برشلونة 10 نقاط.
2- إنتر ميلان 7 نقاط.
3- توتنهام هوتسبير 4 نقاط.
4- ايندهوفن نقطة واحدة.
- المجموعة الثالثة :-
1- ليفربول 6 نقاط.
2- نابولي 6 نقاط.
3- باريس سان جيرمان 5 نقاط.
4- النجم الأحمر 4 نقاط.
- المجموعة الرابعة :-
1- بورتو 10 نقاط.
2- شالكة 8 نقاط.
3- جالطة سراي 4 نقاط.
4- لوكوموتيف موسكو 0 نقاط.
- المجموعة الخامسة :-
1- بايرن ميونيخ 10 نقاط.
2- أياكس 8 نقاط.
3- بنفيكا 4 نقاط.
4- ايك اثينا 0 نقاط.
- المجموعة السادسة :-
1- مانشستر سيتي 9 نقاط.
2- ليون 6 نقاط.
3- هوفنهايم 3 نقاط.
4- شاختار دونتسك نقطتين.
- المجموعة السابعة :-
1- ريال مدريد 9 نقاط.
2- روما 9 نقاط.
3- سيسكا موسكو 4 نقاط.
4- فيكتوريا بلزن نقطة واحدة.
- المجموعة الثامنة :-
1- يوفنتوس 9 نقاط.
2- مانشستر يونايتد 7 نقاط.
3- فالنسيا 5 نقاط.
4- يانج بويز نقطة واحدة.