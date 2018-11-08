الإسماعيلي يفقد طارق طه في مواجهة الحدود

سيغيب طارق طه ظهير أيسر الإسماعيلى عن المواجهة المقبلة أمام حرس الحدود المقرر لها الأحد المقبل بالاسكندرية بسبب الإيقاف.





وحصل طه على البطاقة الصفراء الثالثة فى لقاء وادى دجلة الذى انتهى بخسارة الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف بالأسبوع الــ13 لمسابقة الدورى.





ويعانى الاعب الأعسر من غياب التوفيق خلال المباريات الثلاث الماضية بسبب العارضة التى حرمته من تسجيل ثلاثة أهداف بمباريات الرجاء المغربى بكأس زايد والمصرى ووادى دجلة بالدورى المحلى.



