"شطة": لا يحق للأهلي الاعتراض على إيقاف أزارو وهذا سبب عدم معاقبة الترجي

كشف محمود عبد المنعم شطه نجم الأهلي السابق ورئيس اللجنة الفنية السابق في الكاف أنه لا يحق للأهلي الإعتراض على عقوبة إيقاف نجمه وليد أزارو وأكد أن رغبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في ملأ استاد رادس الذي يحتضن مباراة العودة في نهائي دوري أبطال أفريقيا هو سبب عدم عقوبة الترجي.





وقال شطه في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " قرار لجنة الانضباط بإيقاف أزارو مبارتين لا يحق للأهلي الإعتراض عليه وإنما له الحق في الإعتراض على الغرامة".





وأضاف :"سبب تراجع الكاف عن معاقبة الترجي هو رغبته في ملأ الاستاد بالجماهير في النهائي".





واختتم شطه تصريحاته قائلاً : " الاتحاد المصري بعث خطاب للكاف يطالب فيه بتأمين اللاعبين وليس له الحق في الاعتراض على عقوبة الأهلي".



